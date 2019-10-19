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Niğde'de fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 14:55 | Son Güncelleme

NİĞDE'de bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda, 2’si kadın, 3 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda, 2’si kadın, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Selçuk Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Salona operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi yakaladı. Fuhuş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan E.K., M.Ö. adlı kadınlar ile masaj salonu çalışanı M.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Niğde'de fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

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