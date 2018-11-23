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Niğde’de 'hacamatçı' baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 13:02 | Son Güncelleme

NİĞDE Emniyet Müdürlüğü ekipleri ruhsatsız şekilde hacamat uygulaması yapıldığı belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Niğde’de 'hacamatçı' baskını

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Emniyet Müdürlüğü ekipleri ruhsatsız şekilde hacamat uygulaması yapıldığı belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hekim olmadıkları halde hacamat işlemi yaptıkları belirlenen 8 adrese polis eş zamanlı operasyon düzenledi. 9 kişi gözaltına alınırken, iş yerlerinde yapılan aramalarda hacamat yapılırken kullanıldığı belirlenen 1790 adet malzemeye el konuldu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Niğde’de 'hacamatçı' baskını

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