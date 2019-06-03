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Niğde'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 20:20 | Son Güncelleme

  NİĞDE'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu iki 2 kişi yaralandı.

Niğde'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu iki 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün Kayseri-Niğde Karayolu'nda meydana geldi. Hüsamettin Tok yönetimindeki 53 LA 552 plakalı hafif ticari araç, İbrahim Yılmaz kontrolündeki 50 AAS 426 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobilin içerisinde sıkışan Tok, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Kazada yaralanan sürücüler Tok ve Yılmaz, ambulanslar ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitm ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavileri devam eden yaralılardan Tok'un durumunun ağır, Yılmaz'ın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Niğde'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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