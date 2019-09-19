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Niğde’de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 22:38 | Son Güncelleme

Niğde’de özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Niğde’de özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza halk otobüsünün güvenlik kameralarına an be an kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Atakan D. yönetimindeki 51 H 0028 plakalı özel halk otobüsü, Niğde-Bor kara yolu Çevreyol Kavşağı’nda Gökdeniz Barış E. kontrolündeki 38 RT 402 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile halk otobüsündeki yolculardan Leyla Ü., otomobildeki Cumali K. ve Rahim O., ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Niğde’de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Niğde’de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Niğde’de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Niğde’de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Niğde’de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Niğde’de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Niğde’de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Niğde’de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Niğde’de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Niğde’de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Niğde’de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Niğde’de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Niğde’de halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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