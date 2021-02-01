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  4. Niğde’de halk otobüsü minibüsle çarpıştı: 2 yaralı

Niğde’de halk otobüsü minibüsle çarpıştı: 2 yaralı

01.02.2021 22:20 | Son Güncelleme:
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Niğde’de minibüs ile çarpışan özel halk otobüsü devrildi.

Niğde’de minibüs ile çarpışan özel halk otobüsü devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, M.Ş. (40) yönetimindeki 51 H0020 plakalı özel halk otobüsü, Efendibey Mahallesi Amas yolunda D.S. idaresindeki 51 DS 399 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan özel halk otobüsü, bir apartmanın bahçe duvarını yıktıktan sonra yan devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs sürücüsü M.Ş ile minibüste bulunan Beyza Nur Sayın (20), ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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