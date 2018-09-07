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Niğde'de havaya ateş eden 4 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 04:15 | Son Güncelleme

Niğde'de havaya ateş eden 4 kişi gözaltına alındı

NİĞDE (AA) - Niğde'de havaya ateş eden 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çevre yolu Barayolu 1 Sokak'ta silahla ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevrede araştırma yapan ekipler, havaya silahla ateş eden 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılara ait 2 otomobilde yaptıkları aramada ise farklı yerlere saklanmış 17 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Zanlıların tabancaları satın almak için deneme yaptığı ileri sürüldü.

Gözaltına alınan 4 kişi emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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