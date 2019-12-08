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Niğde’de iki aile arasında arazi kavgası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 22:42 | Son Güncelleme

Niğde’de arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Ağçaşar köyünde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.

Niğde’de arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Ağçaşar köyünde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Her iki aileden de vücuduna kurşun isabet eden Z.K. (20), İ.G (47) ve A.Y (37), M.Y (34) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. A.Y. ve M.Y. Nevşehir Devlet Hastanesi’ne Z.K. ve İ.G. ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Z.K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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