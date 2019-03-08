HABER

Niğde’de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı, 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 17:57 | Son Güncelleme

NİĞDE’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişiyi yaralandı.

Niğde’de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı, 2 tutuklama

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişiyi yaralandı. Olaydan sonra kaçan ve jandarma tarafından yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Gümüşler Kasabası Yeni Gümüş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grip arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen silahtan çıkan kurşunların isabet etmesiyle S.Y., S.Y. ve A.E. yaralandı. Olayın ardından İ. E., A.E. ve M.E. kaçarken, silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarma, olayın ardından kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla İ. E., A.E. ve M.E kısa sürede yakalanırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve çeşitli çap ve miktarda fişek ile oluklu bıçak ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ. E. ve A. E. tutuklanırken, M.E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER'Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım''Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım'
Kayseri'de aranan kişilere yönelik operasyon: 44 gözaltıKayseri'de aranan kişilere yönelik operasyon: 44 gözaltı
Tartıştığı liselinin bıçakladığı genç, ağır yaralandıTartıştığı liselinin bıçakladığı genç, ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.