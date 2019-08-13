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Niğde'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 16:57 | Son Güncelleme

Niğde'de iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çiftlik ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Niğde-Çiftlik kara yolu Bozköy beldesi mevkisinde henüz plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralananlardan Bayram Özbek (50) Altunhisar Devlet Hastanesi'ne, Kadir Koçak (21), Ünal Teke (22) ve Songül Özbek (15), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Bayram Özbek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Niğde trafik kazası

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