Niğde’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Altunhisar-Aksaray yolu Keçikalesi yol ayrımında meydana geldi. Taner Deniz yönetimindeki 07 V 1760 plakalı otomobil ile Talha Şahin’in kullandığı 42 DNI 04 plakalı araç çarpıştı. Kazaya Niğde itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Hurdaya dönen araçlardan çıkartılan sürücüler Deniz ve Şahin, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralılarının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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