Niğde'de insan kaçakçıları tutuklama

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde kaçak göçmenlere sahte kimlik düzenleyip, ülkeye soktuğu öne sürülen A.S. ve V.Ö., tutuklandı.
Dün saat 13.30 sıralarında Bölge Trafik Amirliği önünde yapılan yol aramasında polisler, şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada, üzerlerinde sahte kimlik bulunan 9 Afgan ve 14 Pakistanlı kaçak göçmen yakaladı. Polis tarafından gözaltına alınan minibüs şoförü A.S. ile araçta bulunan V.Ö., sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Sahte kimlik düzenledikleri kaçak göçmenleri ülkeye sokup, minibüs ile taşıyan iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçak göçmenler ise Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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