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Niğde'de iş yerinde başlayıp apartmana yayılan yangın söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 04:30 | Son Güncelleme

Niğde'de iş yerinde başlayıp apartmana yayılan yangın söndürüldü

NİĞDE (AA) - Niğde bir iş yerinde çıkan ve apartmana sıçrayan yangın söndürüldü.

İlhanlı Mahallesi Aydınlık Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın altındaki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın apartmana yayıldı.

Yangını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi, bazıları ise apartmana girerek insanları uyandırdı.

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın esnasında apartmandakiler tahliye edildi. Hamile bir kadının tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
apartman Iş Yeri Niğde yangın

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