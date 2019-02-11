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Niğde’de istinat duvarı çöktü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 11:06 | Son Güncelleme

Niğde il merkezinde son günlerde yağan yağmur, 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarının çökmesine neden oldu.Olay, İnönü Mahallesi Kalli Sokak’ta İstinat duvarının yıkılmasıyla çevresinde yer alan yollarda kaya ve toprak yığınları oluştu.

Niğde’de istinat duvarı çöktü

Niğde il merkezinde son günlerde yağan yağmur, 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarının çökmesine neden oldu.
Olay, İnönü Mahallesi Kalli Sokak’ta İstinat duvarının yıkılmasıyla çevresinde yer alan yollarda kaya ve toprak yığınları oluştu. Sokak sakinleriyle olay yerine gelen ekipler, çevrede yaptığı incelemenin ardından yaşanabilecek yeni kaymalara karşı iş sokak kapatıldı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri inceleme yaptı. Çökme anında kimsenin olmaması olası can kaybının önüne geçti.

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