Niğde’de Kampüs Pedallıyor

Niğde Gençlik Merkezi gönüllü üyelerinden oluşan Bisikletçiler Topluluğunun yazdığı Gençlik ve Spor Bakanlığı, Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ‘Kampüs Pedallıyor’ projesi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yürütücülüğünde başladı.

Niğde’de bisiklet kültürünün gelişmesini amaçlayan projede, bisikletin, küçük büyük yaş gruplarında taşıma aracı olarak kullanılması ve spor yaparak daha sağlıklı bireyler haline gelmesine yardımcı olmak aynı zamanda da çevre temizliğine olan duyarlılığı arttırmak hedefleniyor. Niğde’de faaliyet gösteren Pedal 51 grubu, Tema, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kulüplerinin de desteği ile sayıları her geçen gün artan gönüllüler her hafta belirlenen bir yere pedal çevirerek hem bisiklet sürüyor hem de çevreyi temizleyerek farkındalık oluşturuyor. Sağlık, maddi kazanç, zaman kazancı, kültürel değerlere sahip çıkma, çevre temizliği gibi birçok konuda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan proje ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüsünde haftada bir gün bir araya gönüllüler bu hafta 18 km’lik sürüşün ardından tarihi Bahçeli Roma Havuzu etrafında temizlik yaptılar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2018- 1 çağrısı kapsamında yapmış oldukları projenin detaylarını anlatan Niğde Gençlik Merkezleri Gençlik Lideri Ferhat Sevmez proje kapsamında Niğde’de bulunan tarihi ve kültürel yerlere bisiklet sürerek gittiklerini ve bu gittikleri yerlerde de çevre temizliği yaptıklarını söyledi. Sevmez, "Yapmış olduğumuz çevre temizliği insanlarımız örnek olması açısından çok önemli. Tarihi ve doğal güzelliklerimizi temiz tutmak açısından yapmış olduğumuz bu çalışmada 2 amacımız var, birincisi çevre temizliği ikincisi de bireyleri bisiklet sürmeye teşvik etmek” dedi. Gençlik Merkezi Müdürü Turan Sayın ise yaptığı açıklamada; "Gençler ve gönüllü liderlerle beraber hem çevre temizlemek hem de spor yapmak için buradayız. Bisikletle gelmekteki amacımızda zaten sağlıklı yaşamın spor ve sağlıklı çevre ile başladığına olan inancımız” dedi.

Bahara merhaba, sağlıkla birlikte pedallayalım tarzındaki misyonları yüklenmiş olarak var olmaya çalıştıklarını belirten Tema Niğde İl Temsilcisi Buket Ertuğrul Akyol ise ; "Gençlik Merkezinin projesine destek olmaya çalışıyoruz, baharı tertemiz karşılamak gerçekten insanlarda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz o açıdan ekibimizle birlikte Roma Havuzu’ndayız. Çok güzle bir deneyim çünkü tarih var burada, doğa var, insanların bilinçlenmesi adına yapılmış bir takım faaliyetler var. O açıdan birlikte olmak çok gurur verici, onur verici. Bir bayan olarak ki ekipteki tek bayan bendim sanıyorum 18 km’yi pedalladım çok mutluyum” dedi.

Bisikletçi Efe Kayı da yaptığı açıklamada bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin güzel olduğunu belirterek bisiklet turuna katılarak hem spor yaptıklarını hem de çevreyi temizlediklerini söyledi.

