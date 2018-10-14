HABER

Niğde'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 19:03 | Son Güncelleme

Niğde'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

NİĞDE (AA) - Niğde'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

İzzettin Yüksel yönetimindeki 06 FZ 9537 plakalı kum yüklü kamyon, Zindan Vadisi Mevkisi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek yan yattı.

Sürücü Yüksel, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yüksel'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Çiftlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

PARTNEREkmekten öyle bir şey çıktı ki...Ekmekten öyle bir şey çıktı ki...
Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralıKahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
Marmaris'te, 'Köpek Güzellik ve Yetenek Yarışması'Marmaris'te, 'Köpek Güzellik ve Yetenek Yarışması'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kamyon Niğde şarampole devrildi trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?

Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

Elçin Sangu’nun yıllar öncesine ait Çerkes dansı görüntüleri ortaya çıktı

Elçin Sangu’nun yıllar öncesine ait Çerkes dansı görüntüleri ortaya çıktı

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde ölüm yarışı! Fenomen olmak için bunu da yaptılar

Köprüde ölüm yarışı! Fenomen olmak için bunu da yaptılar

Servis minibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Servis minibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Son dakika! Cemal Kaşıkçı ile ilgili 3 ülkeden ortak açıklama

Son dakika! Cemal Kaşıkçı ile ilgili 3 ülkeden ortak açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde inceleme

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde inceleme

CHP İzmir'de 2019 yerel seçim hazırlığı: 62 kişi görev bıraktı!

CHP İzmir'de 2019 yerel seçim hazırlığı: 62 kişi görev bıraktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.