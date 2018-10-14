Niğde'de kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

NİĞDE (AA) - Niğde'de şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
İzzettin Yüksel yönetimindeki 06 FZ 9537 plakalı kum yüklü kamyon, Zindan Vadisi Mevkisi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek yan yattı.
Sürücü Yüksel, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yüksel'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Çiftlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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