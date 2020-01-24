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  4. Niğde'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Niğde'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 11:53 | Son Güncelleme

Niğde'de karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazdan zehirlenen 8 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Merkez Edikli beldesinde yaşayan aynı aileden Naile Nur (20), Zehra Nur (12), Firdevs (17) ve Ahmet İhsan Kemer (16) ile Yıldıztepe beldesinde Adife (33), Emirhan (12), Melek Melisa (9) ve Nurşen Türk (14), sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

İhbar üzerine evlere giden 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 8 kişinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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