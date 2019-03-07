Niğde'de karbonmonoksit zehirlenmeleri

NİĞDE (AA) - Niğde'de 3 ayrı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 kişiden biri öldü.

Niğde merkeze bağlı Kiledere beldesinde Gülşen (31), Büşra (5), Gül Mecburiye (13) ve Buğlem Tereci (1), Edikli beldesinde Muhammed (13), Ayşegül (15) ve Ayşe Sarıtaş (68), Değirmenli beldesinde de Yalçın (32) ve Nazife Arısoy (20), evlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Yakınlarının haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 9 kişiden Muhammed Sarıtaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer 8 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

