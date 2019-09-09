HABER

Niğde'de kaza: Hatay Emniyet Müdürü'nün eşi öldü, kendisi ve 2 çocuğu ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 14:01 | Son Güncelleme

HATAY İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün kullandığı, içinde eşi Zuhal Karabörk ve 2 çocuğunun da bulunduğu otomobil, Niğde yakınlarında tankerle çarpıştı.

Niğde'de kaza: Hatay Emniyet Müdürü'nün eşi öldü, kendisi ve 2 çocuğu ağır yaralandı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - HATAY İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün kullandığı, içinde eşi Zuhal Karabörk ve 2 çocuğunun da bulunduğu otomobil, Niğde yakınlarında tankerle çarpıştı. Kazada, Zuhal Karabörk yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Kamil Karabörk ve 2 çocuğu, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Niğde- Bor yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün kullandığı otomobil, tankerle çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Zuhal Karabörk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Kamil Karabörk ve 2 çocuğu ise Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Niğde'de kaza: Hatay Emniyet Müdürü'nün eşi öldü, kendisi ve 2 çocuğu ağır yaralandıNiğde'de kaza: Hatay Emniyet Müdürü'nün eşi öldü, kendisi ve 2 çocuğu ağır yaralandıNiğde'de kaza: Hatay Emniyet Müdürü'nün eşi öldü, kendisi ve 2 çocuğu ağır yaralandı

Yürekler ağza geldi! Son anda böyle kurtardıYürekler ağza geldi! Son anda böyle kurtardı
Hatay Emniyet Müdürü ve ailesi kaza geçirdiHatay Emniyet Müdürü ve ailesi kaza geçirdi
Durakta çocuklara cinsel tacizde bulunan yaşlı adama gözaltıDurakta çocuklara cinsel tacizde bulunan yaşlı adama gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.