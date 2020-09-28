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Niğde’de kepçe operatörünü öldüren zanlı Ereğli’de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 13:25 | Son Güncelleme

Niğde’nin Bor ilçesinde pompalı tüfekle kepçe operatörünü öldüren zanlı Konya’nın Ereğli ilçesinde polis tarafından yakalandı.Olay, 26 Eylül tarihinde Bor ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi.

Niğde’de kepçe operatörünü öldüren zanlı Ereğli’de yakalandı

Niğde’nin Bor ilçesinde pompalı tüfekle kepçe operatörünü öldüren zanlı Konya’nın Ereğli ilçesinde polis tarafından yakalandı.
Olay, 26 Eylül tarihinde Bor ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kepçesiyle çalışan Ramazan Akbey’in (28) bulunduğu bölgeye kırmızı bir otomobille gelen T.A. pompalı tüfekle ateş ederek kaçtı. Olayda kepçe operatörü Ramazan Akbey hayatını kaybetti. Cinayetin ardından jandarma ekipleri zanlıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Zanlının Ereğli ilçesine gelebileceği yönünde bilgiler alan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Ereğli polisinin yürüttüğü çalışmada, şahsın yakalanmasına yönelik olarak kamera ve çevre araştırması yapıldı. Şüphelinin Ereğli sanayisi içerisinde olabileceğini değerlendiren polis ekipleri zanlı T.A’yı Yeni Sanayi Yolunda yakaladı.

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