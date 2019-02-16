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Niğde'de kız kaçırma iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 20:10 | Son Güncelleme

Çiftlik ilçesinde 17 yaşındaki kızı zorla kaçırdıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de 17 yaşındaki kızı zorla kaçırdıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

Çiftlik ilçesi Murtaza köyünde yaşayan S.Ü'nün (17) ailesi, kızlarının 3 kişi tarafından zorla otomobile bindirilerek kaçırıldığı ihbarında bulundu.

Çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobili merkeze bağlı Elmalı köyü yakınlarındaki boş arazide buldu.

Araçta bulunan şüpheliler İ.Ü, C.Ü. ve B.U. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "çocuğun cinsel istismarı" ve "hürriyetten yoksun kılma" suçlamasıyla tutuklandı.

İ.Ü'nün ifadesinde S.Ü'yü evlenmek için kaçırdığını söylediği öğrenildi.

S.Ü. ailesine teslim edildi.

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