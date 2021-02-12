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Niğde’de kokain operasyonu: 1 gözaltı

12.02.2021 11:39 | Son Güncelleme:
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Niğde’de kokain operasyonu: 1 gözaltı

Niğde’de jandarma ekipleri, uyuşturucu kullandığı belirlenen bir kişinin evine yaptığı baskında, 35 gram kokain ve 5 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi ele geçirdi.Niğde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Çamardı ilçesi jandarma ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek uyuşturucu kullandığı belirlenen bir kişin evine baskın yaptı.

Niğde’de jandarma ekipleri, uyuşturucu kullandığı belirlenen bir kişinin evine yaptığı baskında, 35 gram kokain ve 5 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi ele geçirdi.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Çamardı ilçesi jandarma ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek uyuşturucu kullandığı belirlenen bir kişin evine baskın yaptı. S.K. adlı kişinin ev ve ev çevresinde bulunan alanlarda yapılan aramalar sonucunda 35 gram kokain ve 5 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan S.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

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