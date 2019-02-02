HABER

Niğde’de ‘Mavzer’ filmi çekiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 15:36 | Son Güncelleme

Niğde’nin Çamardı İlçesine bağlı Üskül Köyünde Kültür Bakanlığı destekli "Mavzer" adlı film çekiliyor.

Niğde’nin Çamardı İlçesine bağlı Üskül Köyünde Kültür Bakanlığı destekli "Mavzer" adlı film çekiliyor. Macaristan’dan getirtilen eğitimli kurtların da önümüzdeki haftalarda çekilecek sahnelerde yer aldığı filmin çekimleri 5 hafta sürecek.
Anadolu’da bir dağ köyünde geçen öyküyü anlatan ‘Mavzer’ adlı sinema film setini ziyaret eden Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin ve İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna film oyuncuları ile görüştüler.
Senaryosunu yazdığı filmin yönetmenliğini de üstlenen Fatih Özcan, Yapımcı Enes Erbay, Vali Yılmaz Şimşek’e yapım hakkında bilgiler verirken Vali Şimşek ve beraberindekiler filmde rol alan sanatçılarla sohbet etti.
Kültür Bakanlığı ile TRT destekli bir film projesi olan Mavzer filminin başrolünde ünlü oyuncu Serkan Kılıç yer alırken, yöre halkı da filmde oyuncu olarak yer alma fırsatı buldu. Film hakkında bilgi veren Senarist -Yönetmen Fatih Özcan çekimlere başlamadan önce bir çok şehir ve mekan gezdiklerini, kış filmi olması sebebiyle Niğde’nin Çamardı İlçesine bağlı Üskül köyünü uygun bulduklarını dile getirdi.
Bir süreliğine yönetmen Fatih Özcan’dan yönetmenlik koltuğunu devralan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Üskül köyünde çekilmekte olan Mavzer filmi setini ziyaret ettik,oyuncularla tanışma sohbet etme şansı bulduk.Sanıyorum burası bu filmin çekilmesi için ideal bir yer uzun araştırmalar sonucu bu köy tespit edilmiş. Ben bu film çekiminin bundan sonra çekilecek filmler için de bir yol açacağını düşünüyorum ve yöremizin tanıtımına da bu film çekiminin katkıda bulunacağına inanıyorum’’ dedi.

PARTNERBirlikte eğlendiler!Birlikte eğlendiler!
Adana'da korkutan deprem!Adana'da korkutan deprem!
Türk- Yunan Nüfus Mübadelesi 96’ncı yılında Beylikdüzü’nde anıldıTürk- Yunan Nüfus Mübadelesi 96’ncı yılında Beylikdüzü’nde anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar...

Adana'da deprem! (Son depremler Kandilli Rasathanesi- AFAD)

Adana'da korkutan deprem!

Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti (Aydın Denktaş kimdir?)

'Yavru Vatan'ın acı günü! Kızı duyurdu

Milli Savunma Bakanı Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar sınırda!

Akar sınırdan duyurdu: Kurtuluşları yok

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.