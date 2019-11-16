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Niğde'de MEB müfettişi otel odasında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 21:53 | Son Güncelleme

Niğde'de MEB müfettişi otel odasında ölü bulundu

NİĞDE (AA) - Okulların teftişi için Niğde'ye gelen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Bakanlıkça görevlendirilen 24 kişilik müfettiş grubunun içinde yer alan Bektaş Gülnar'dan (61) haber alamayan arkadaşları, otel görevlilerine bildirdi.

Odaya giren görevliler, Gülnar'ı yatakta hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, Gülnar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Bektaş Gülnar meb Milli eğitim Bakanlığı müfettiş Niğde

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