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Niğde’de merkezli sahte rapor operasyonu: 39 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 17:21 | Son Güncelleme

NİĞDE’de usulsüz ve sahte rapor alarak emekli olan, engelli ve bakım maaşı alan, maaşlarında artış yaptıranlara yönelik 8 ilde düzenlenen 'Engel-Sizsiniz' kod isimli operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- NİĞDE’de usulsüz ve sahte rapor alarak emekli olan, engelli ve bakım maaşı alan, maaşlarında artış yaptıranlara yönelik 8 ilde düzenlenen 'Engel-Sizsiniz' kod isimli operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından; Niğde merkezli, Hatay, İstanbul, İzmir, Samsun, Erzincan, Adana ve Osmaniye illerini kapsayan eş zamanlı 46 adrese 'Engel-Sizsiniz' adı verilen operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 39 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Niğde'ye getirildi.

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