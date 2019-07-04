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Niğde'de metil alkol zehirlenmesi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 18:24 | Son Güncelleme

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle önceki gün hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti

NİĞDE (AA) - Niğde'de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle önceki gün hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Koyunlu Beldesi'nde yaşayan A.A. (54), önceki gün metil alkolle yapılan sahte içki tüketti.

Bir süre sonra fenalaşan A.A, yakınlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki gündür yoğun bakımda tedavi altında tutulan A.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İçkinin kaynağıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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