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Niğde'de motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 22:35 | Son Güncelleme

Niğde'de motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ramazan T. (16) yönetimindeki plakasız motosiklet, Niğde-Kayseri kara yolu Aktaş beldesinde, Mustafa Z'nin (16) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletler şarampole devrildi.

Kazada, Ramazan T. olay yerinde hayatını kaybetti, Mustafa Z, yaralandı.

Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa Z'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet Niğde trafik kazası

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