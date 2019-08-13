Niğde’de motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Niğde’de iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Çiftlik ilçesi Bozköy girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu Kadir K. (21), Ünal T. (22), Songül Ö. (15) ve Bayram Ö. (50) yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 ekipleri yaralıları Niğde Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Ağır yaralanan Bayram Ö. hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.



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