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Niğde’de nükleer madde ele geçirildi(1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 12:05 | Son Güncelleme

NİĞDE’de yabancı uyruklu 2 kişi satmaya çalıştıkları, 'Kaliforniyum' adlı nükleer madde ile yakalandı.

NİĞDE’de yabancı uyruklu 2 kişi satmaya çalıştıkları, 'Kaliforniyum' adlı nükleer madde ile yakalandı.

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) -

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