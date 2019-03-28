Niğde’de nükleer madde operasyonu

Niğde’de düzenlenen operasyonda, nükleer reaktörlerde kullanılan 14 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıslar tutuklandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlülüğü ekipleri yabancı uyruklu E.N. ve F.V isimli şahısların elinde nükleer madde olan kaliforniyem maddesi olduğunu tespit etti. Ekipler yaptığı operasyonda 14.22 gram kaliforniyem maddesi ele geçirirken şahısları gözaltına aldı. Yabancı uyruklu şahıslar ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.



