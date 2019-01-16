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Niğde'de öğretmenler mahsur kaldı, bir evin ahırı çöktü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 14:58 | Son Güncelleme

NİĞDE’de öğretmenleri taşıyan midibüs, kara saplandı.

Niğde'de öğretmenler mahsur kaldı, bir evin ahırı çöktü

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de öğretmenleri taşıyan midibüs, kara saplandı. Öğretmenler, kurtarma ekipleri tarafından, mahsıur kaldıkları bölgeden alınarak, kent merkezine götürüldü. Çavdarlı Mahallesi'nde de çöken bir ahırın altında kalan 2 inek telef oldu.
Kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkili olduğu Niğde'de okulların öğleden sonra tatil edilmesiyle birlikte merkeze bağlı Dikilitaş Mahallesi'nde görev yapan öğretmenler, kent merkezine dönmek için bir midibüse bindi. Ancak midibüs, kara saplandı. Öğretmenlerin yetkililere haber vermesiyle olay yerine kurtarma ekibi sevk edildi. Midibüste bulunan 30 öğretmen, ekipler tarafından kurtarılarak, kent merkezine getirildi.
2 İNEK TELEF OLDU
Merkeze bağlı Çavdarlı Mahallesi'nde de yoğun kar yağışı nedeniyle bir evin ahırı çöktü. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, çöken ahırdan bir ineği kurtardı. 2 inek ise telef oldu.

FOTOĞRAFLI

Niğde'de öğretmenler mahsur kaldı, bir evin ahırı çöktüNiğde'de öğretmenler mahsur kaldı, bir evin ahırı çöktüNiğde'de öğretmenler mahsur kaldı, bir evin ahırı çöktüNiğde'de öğretmenler mahsur kaldı, bir evin ahırı çöktü

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