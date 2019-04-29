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Niğde'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 14:55 | Son Güncelleme

Kazada, lise öğrencisi ehliyetsiz sürücü öldü, yanındaki arkadaşı ağır yaralandı

NİĞDE (AA) - Niğde'deki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Bor ilçesi Okçu köyü yolunda ehliyetsiz sürücü M.C.T. (16) idaresindeki 31 LS 613 plakalı otomobil devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü hayatını kaybetti, araçtaki B.A. (16) ise yaralandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sürücü M.C.T. ve arkadaşı B.A'nın özel bir lisede 10. sınıf öğrencileri olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü 1 yaralı Niğde trafik kazası

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