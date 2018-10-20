Niğde'de otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü

NİĞDE (AA) - Niğde'de otomobil ile tırın çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Emin Öztürk idaresindeki 34 VL 6008 plakalı otomobil, Ulukışla-Aksaray karayolunda Mehmet Kaya'nın kullandığı 81 EM 044 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada adeta hurdaya dönen otomobildeki sürücü Ahmet Emin Öztürk ve Mehmet Özdemir olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cesetler, Ulukışla Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.
Trump'tan yaptırım açıklaması! Dünyaya duyurdu
ABD ile Rusya arasında yeni kriz kapıda!
'Öğrenci Andı' tartışmalarına bir yorum daha: Değişiklik yapılabilir
WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...
Bu eserler dünya koleksiyonlarında dahi yok! Her biri Türkiye'den çıktı!
Kastamonu'da iğrenç olay! Komşusuna çuval taşıtma bahanesiyle...
İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var
CHP'de Mustafa Sarıgül bombası! Resmi başvuruyu yaptı
AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk istifa etti
Keçiboynuzunun faydaları nelerdir? Keçiboynuzu pekmezinin faydaları nelerdir?
iPhone 8 ’de dev indirim
Okuyucu Yorumları 0 yorum