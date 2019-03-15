HABER

Niğde'de otomobil otobandaki gişelere çarptı: 2 ölü 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 01:13 | Son Güncelleme

Niğde'de otomobil otobandaki gişelere çarptı: 2 ölü 1 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir otomobilin otoban gişelerinde beton bariyere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 80 FP 540 plakalı otomobil, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde beton bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, araçtaki Ömer Özcan ve Musa Şimşek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Özcan ve Şimşek'in cenazeleri, işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan İsmail Ertürk ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Futbol turnuvasında sahaya giren at korku dolu anlar yaşattıFutbol turnuvasında sahaya giren at korku dolu anlar yaşattı
10 yaşındaki oğluna trafikte araç kullandıran şahıs yakalandı10 yaşındaki oğluna trafikte araç kullandıran şahıs yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 ölü gişeler Kaza Niğde otoban

En Çok Okunan Haberler

Suriye ve mülteciler için 7 milyar dolar yardım taahhüdü!

Suriye ve mülteciler için 7 milyar dolar yardım taahhüdü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

O ilçe merkez seçildi piyango vurdu!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Bugünden itibaren ücretsiz

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

ABD sinyali verdi! Gerilim çıkaracak hamle

Seçime günler kala iddialı sözler: Ankara bitti zaten, İstanbul'da da İmamoğlu öne geçti

Seçime günler kala iddialı sözler: Ankara bitti zaten, İstanbul'da da İmamoğlu öne geçti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Akşener'den gerilim yaşadığı Erdoğan'a: Sen hapse giderken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD İnsan Hakları Raporu'na tepki

Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Gerçek dışı bilgi içeriyor

14 Mart 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

14 Mart 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Göreve gitti hayatının şokunu yaşadı! En acı an

Göreve gitti hayatının şokunu yaşadı! En acı an

Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteorolojiden kritik uyarı! Yarına dikkat

'Yerli otomobil 3. seviyeye hazır otonom araç olacak'

'Yerli otomobil 3. seviyeye hazır otonom araç olacak'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.