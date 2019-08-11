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Niğde'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 14:51 | Son Güncelleme

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada, 2 kişi öldü.

Niğde'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Ali KADI/NİĞDE (DHA)- NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada, 2 kişi öldü.
Ulukışla ilçesi Alihoca köyünde, Abdurahman Açık (47) yönetimindeki 01 C 6447 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye, AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Abdurahman Açık ile yanındaki eşi Serap Açık'ın (45) hayatını kaybettiğini belirledi.
AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarın cansız bedenler, Ulukışla Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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