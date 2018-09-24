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Niğde'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 13:32 | Son Güncelleme

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Niğde'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Ali KADI- Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Niğde- Ulukışla yolunun Bereke mevkisinde meydana geldi. Durmuş Ural yönetimindeki 01 FS 156 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hüseyin Kiper'in kullandığı 01 P 3167 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Nazmiye Ural, hayatını kaybetti. Zafer Kiper, Hüseyin Kiper ve Abidin Bircan yaralanırken, Durmuş Ural ise otomobilde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Ural ile diğer yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Durmuş Ural'un sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Niğde'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıNiğde'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

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