MAGAZİN

Niğde'de polislerle engelliler dostluk maçı yaptı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 03.12.2019 22:10 | Son Güncelleme

Niğde'de polislerle engelliler dostluk maçı yaptı

NİĞDE (AA) - Niğde'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü personeliyle işitme engelli sporcular, futbol oynadı.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkati çekmek için işitme engelli sporcularla polisler arasında dostluk maçı düzenledi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu spor salonunda yapılan maçta, işitme engelliler ile Emniyet Müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polis memurları mücadele etti.

Çekişmeli geçen maç 4-4 berabere bitti.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel bir günde çok özel insanlarla beraber olduklarını söyledi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla işitme engellilerle maç yaptıklarını ifade eden Cebeloğlu, "Bunu usul haline getireceğiz, belirli aralıklarla bunu devam ettireceğiz, sadece bu güne özel olmayacak. Bizlerle birlikte oldukları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biz her zaman arkadaşlarımızla çeşitli etkinliklerde müsabakalarda beraber olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

PARTNER Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü
10. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali başladı10. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali başladı
Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğinde "Dünya Engelliler Günü" etkinliğiTürkiye'nin Lahey Büyükelçiliğinde "Dünya Engelliler Günü" etkinliği
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dostluk işitme engelli maç Niğde polis spor

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.