Niğde'de pusu cinayetine 8 tutuklama

Ali KADI/NİĞDE,(DHA) - NİĞDE’de pompalı tüfekle açılan çarpraz ateş sonucu öldürülen Galip Yıkılmaz (51) cinayetiyle ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 8’i tutuklandı.

Olay 30 Ocak'ta, merkeze bağlı Kömürcü Köyü'nde meydana geldi. Galip ve eşi Seyran Yıkılmaz, seyir halindeki otomobillerinde silahlı saldırıya uğradı. Pusu kuran saldırganların pompalı tüfeklerle açtığı ateş sonucu Yıkılmaz çifti ağır yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıkılmaz çifti sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Galip Yıkılmaz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, eşi Seyran Yıkılmaz’ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Cinayetin ardından genişletilen soruşturma kapsamında olayla irtibatı olduğu iddia edilen T.A., Ö.D., Ş.A., A.A., Y.A.,S.A.A., E.A., T.A., Y.A, ve F.A., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden F.A. ve Y.A. serbest kalırken, diğer 8 şüpheli tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

