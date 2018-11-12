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Niğde’de ruhsatsız 125 silah ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 13:22 | Son Güncelleme

NİĞDE polisi yaptığı asayiş uygulamalarında 11 ay içinde ruhsatsız 61 tabanca, 40 pompalı tüfek, 24 kuru sıkı tabanca, 715 bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Niğde’de ruhsatsız 125 silah ele geçirildi

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)-NİĞDE polisi yaptığı asayiş uygulamalarında 11 ay içinde ruhsatsız 61 tabanca, 40 pompalı tüfek, 24 kuru sıkı tabanca, 715 bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirdi.
Niğde Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kamu düzeninin sürdürülmesi için güvenlik hizmetlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda yapılan asayiş uygulamalarında 61 tabanca, 40 pompalı tüfek, 24 kurusıkı tabanca, 715 bıçak, 2 muşta yakalandığı, şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldığı açıklandı.

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