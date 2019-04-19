Niğde'de rüşvet iddiası

NİĞDE (AA) - Nİğde'nin Bor ilçesinde, adliyede çalışan memur, rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı.
Bor Adliyesi'nde sulh hukuk mahkemesi zabıt katibi olarak çalışan A.E. hakkındaki rüşvet ve zimmet iddiası üzerine, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri, A.E'yi suçüstü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "zimmet ve rüşvet" suçundan tutuklandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum