Niğde'de "Rusya'nın Orta Doğu Politikası" konferansı

NİĞDE (AA) - Türk Ocakları Niğde Şubesi tarafından "Rusya'nın Orta Doğu Politikası" konulu konferans düzenlendi.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki konferansa konuşmacı olarak İran Araştırmaları Merkezinden Rusya Dış Politikası Uzmanı Sabri Askeroğlu katıldı.

Rusya'nın hedef ve çıkarlarına, uluslararası ilişkilerine ilişkin bilgi veren Askeroğlu, "Rusya, Sovyetler Birliğinden sonra kaybettiği büyük güç statüsü hedefine tekrar ulaşmaya çalışıyor. Avrupa ile yaşanan sıkıntı sonrası böyle bir hedefe ulaşabilmesi için Orta Doğu'da var olabilme mücadelesi veriyor. Rusya, bölge ülkelerdeki iktidar değişikliklerine karşı mücadeleyi ulusal çıkarlarından sayıyor." dedi.

Askeroğlu, Rusya'nın PYD ile ilişkisinin Suriye politikasını etkilediğini belirterek, "Rusya, başta Suriye'de PYD'nin kurulması ve şekillenmesi konusunda onlarla doğrudan bir ilişki kurmuyor ve onların haklarını hiçbir şekilde savunmuyordu ancak uçak kriziyle beraber Rusya hızlı bir şekilde PYD'ye, Türkiye'ye karşı kart olarak kullanmak için silah sevkiyatları yapmaya başladı. PYD'nin güçlenmesi için destekte bulunduğunu biliyoruz." diye konuştu.