HABER

Niğde’de ’Sağlıklı Şehir’ projesine start verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 11:21 | Son Güncelleme

Niğde Valiliği koordinesinde, Niğde Belediye Başkanlığı ve Niğde İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile geçtiğimiz günlerde protokolü imzalanan Sağlıklı Şehir projesine düzenlenen açılış programı ile start verildi.Valilik makamında gerçekleşen; sağlıklı yaşama teşvik etme ve toplumu sağlıklı yaşam konuları hakkında bilinçlendirme, yapılan çalışmaların desteklenmesi ve toplum sağlığının iyi yönde geliştirilmesini amaçlayan Sağlıklı Şehir projesi bir yıl süreyle haftada Cuma ve Cumartesi akşamları saat 21:00 - 24:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Niğde’de ’Sağlıklı Şehir’ projesine start verildi

Niğde Valiliği koordinesinde, Niğde Belediye Başkanlığı ve Niğde İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile geçtiğimiz günlerde protokolü imzalanan Sağlıklı Şehir projesine düzenlenen açılış programı ile start verildi.
Valilik makamında gerçekleşen; sağlıklı yaşama teşvik etme ve toplumu sağlıklı yaşam konuları hakkında bilinçlendirme, yapılan çalışmaların desteklenmesi ve toplum sağlığının iyi yönde geliştirilmesini amaçlayan Sağlıklı Şehir projesi bir yıl süreyle haftada Cuma ve Cumartesi akşamları saat 21:00 - 24:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Sağlıklı Şehir Projesi açılış programına katılan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek; “Valiliğimiz koordinesinde belediyemiz ve Sağlık İl Müdürlüğümüz iş birliği ile Sağlıklı Şehir projesini başlatıyoruz. Hedefimiz toplumun her kesimini, her bireyini sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirmek, bilgilendirmek. Projenin bir parçası olarak da Doktor Sami Yağız Caddesini yaz ayları boyunca Cuma ve Cumartesi akşamları trafiğe kapatıyoruz. Ramazan ayı içerisinde de uygulanan bu proje neticesinde vatandaşlarımızdan büyük ilgi ve memnuniyet görmüştük. Bu ilgi ve memnuniyet karşısında uygulamayı tekrar başlatıyoruz. Amacımız vatandaşımızın sağlık konusunda her gün bir tema oluşturarak bilgilenmesini, bilinçlenmesini sağlamak. Projemiz bir yıl boyunca devam edecek. Projede emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyor, projenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise açıklamasında; “Sağlıklı şehir projesi uzun soluklu bir proje olacak. Valimiz himayelerinde Sağlık İl Müdürlüğü ile aramızda bir protokol imzaladık. Niğde’mizin sağlıklı bir şehir olması için çalışmaların startını vermiş bulunuyoruz. Proje kapsamında çocuk yaştan başlayarak yetişkin ve yaşlı bireylerimizin daha sağlıklı yaşamaları ve neler yapılacağını bilinçlendirme adına farklı faaliyetler ve projeleri belediye olarak gerçekleştireceğiz. Ramazan ayı süresince de uygulamış olduğumuz bu projeden hemşehrilerimiz memnun kalmışlardı. Niğde olarak hep birlikte daha sağlıklı bir yaşam için bu projenin bir başlangıç olmasını diliyoruz. Sayın Valimiz nezdinde projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Niğde İl Sağlık Müdürü Ertan Demircioğlu da; “Sağlıklı Şehir Projemizde ’Sağlıklı Çocuklar’, ’Sağlıklı Genç’, ’Sağlıklı Kadın’, ’Sağlıklı Çevre’ ve ’Sağlıklı Yaş Alma’ adı altında 5 tane ana temamız var. Çocuklarımızı sağlık okuryazarlığı eğitimlerimizle beraber, davranışsal değişiklikler olumlu yaşam tarzı oluşturmak. Sağlıklı Genç konusunda da gençlerimizi bağımlılıklardan uzak tutarak fiziksel aktivitelerle hayatını daha iyi idame ettirmesini sağlamak. Sağlıklı Kadın konusunda da kadınlarımız hayatımızda önemli yer almaktalar. Kadınlarımızı sağlıklı rol model olarak benimseyeceğiz. Kadınlara vereceğimiz sağlık okuryazarlığı ile çevrelerine bilgilendirmeler yapacaklar. Sağlıklı Yaş alma konusunda da planladığımız belirli yaş gruplarında olan insanların daha konforlu yaş almalarını sağlayacağız. Sağlıklı Çevre konusu ile ilgili de çevre ile ilgili çalışmalar yapılacak. Belediye ile ortak yapılan projede Niğde’mizin ve insanımızın sağlık açısından daha kaliteli bir yaşam edinmesini sağlayacağız. Asıl amacımız sağlıklı bir çevrede sağlıklı bireylerle sağlıklı bir şehir oluşturmak” dedi.
Sağlıklı Şehir Projesi açılış programında Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu ve çok sayıda kurum müdürü yer aldı.

Niğde’de ’Sağlıklı Şehir’ projesine start verildi

Niğde’de ’Sağlıklı Şehir’ projesine start verildi

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Faraşin yaylası 250 bin koyuna ev sahipliği yapıyorFaraşin yaylası 250 bin koyuna ev sahipliği yapıyor
FSM'YE 12. gününde ilk kat asfalt atılmaya başlandıFSM'YE 12. gününde ilk kat asfalt atılmaya başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pendik'teki trafik magandası ifade vermek için emniyette

Pendik'teki trafik magandası ifade vermek için emniyette

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

F.Bahçe'nin yeni transferini G.Saraylı isim açıkladı

F.Bahçe'nin yeni transferini G.Saraylı isim açıkladı

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bacak güzeli seçilmişti! Gözaltına alındı

Bacak güzeli seçilmişti! Gözaltına alındı

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FSM'ye çalışmaların 12. gününde asfalt atılmaya başlandı

FSM'de 12 gün sonra bir ilk! Havadan böyle görüntülendi

THY'nin 'Rüya' uçağı şehit Eren Bülbül için Trabzon'a uçtu

THY'nin rüya uçağı Eren için havalandı

Kağıthane'de fabrikada korkutan yangın

Kağıthane'de fabrikada korkutan yangın

Avcılar'da 55 ayrı suçtan aranması olan firari yakalandı

Tam bir suç makinesi! İstanbul'da yakalandı

Android heykelin marifetleri şaşırtıyor! Kemençe çalıp, türkü söylüyor

Kemençe çalıp türkü söylüyor! Onu gören canlı sanıyor

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden 'içme suyu' açıklaması

Sosyal medyada çok konuşulmuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.