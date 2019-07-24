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Niğde’de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 19:56 | Son Güncelleme

NİĞDE’de, sahte içki üreticilerine yönelik düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte içki ve etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Niğde’de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de, sahte içki üreticilerine yönelik düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte içki ve etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, ülke genelinde yaygınlaşan ve Niğde’de de ölümlere neden olan sahte alkol üretimi ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, R.A.'ya ait bahçe evinde 50 pet şişede rakı, 40 cam şişede el yapımı viski, 30 cam şişede etil alkol, tabanca, tabancaya ait şarjör ve 5 tabanca fişeği ele geçirildi. Bir iş yerinde yapılan aramalarda ise, 3 şişe etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili R.A. gözaltına alındı.

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