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Niğde'de salçalık yapımı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 16:24 | Son Güncelleme

NİĞDE'de ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen vatandaşlar salçalık yapımına başladı.

Ali KADI NİĞDE,(DHA) NİĞDE'de ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen vatandaşlar salçalık yapımına başladı.

Fabrikasyon ürünleri tercih etmeyen Niğdeli vatandaşlar hem eski gelenekleri devam ettiriyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor. Satın aldıkları biberleri temizleyenler, daha sonra makinede çekiyor. kurutup kışlık salçasını hazırlıyor. Biber satıcısı Erdem Akçakaya, biberin kilosunu 2 lira 20 kuruştan sattıklarını söyledi. Akçakaya, Biberleri 2 lira 20 kuruştan satıyoruz. Ama müşteri çekim yıkama işlerini yaptırırsa biberi geliş fiyatından yani 2 liraya satıyoruz. Geçen seneye göre fiyatlarımız hemen hemen aynı. Biber sezonu başında ucuz olur. Sonuna doğruda yükselirö dedi.

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