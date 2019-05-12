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Niğde'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 17:21 | Son Güncelleme

Niğde'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Bor ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Kızılca köyündeki tarlada çalışan Hülya G, aralarında husumet bulunan Salim Mutlu, Devlet Mutlu ve Hatice Mutlu ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle Hülya G, evden getirdiği av tüfeğiyle Salim, Devlet ve Hatice Mutlu'ya ateş etti. Yaralanan 3 kişi de ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Devlet Mutlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hatice ve Salim Mutlu'nun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, şüpheli Hülya G'yi gözaltına aldı.

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1 ölü 2 yaralı husumet Niğde Silahlı kavga

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