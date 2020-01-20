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  4. Niğde’de silahlı kavga: 1 yaralı

Niğde’de silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 00:57 | Son Güncelleme

NİĞDE’de tartıştığı İ.E.

Niğde’de silahlı kavga: 1 yaralı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de tartıştığı İ.E. tarafından pompalı tüfekle vurulan E.O. (21) yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı İmam Hatip Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, İ.E ile E.O. henüz bilinmeyen bir neren tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle İ.E., pompalı tüfekle ateş ederek E.O.’yu yaraladı. E.O., olay yerine çağrılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan İ.E. ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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Niğde’de silahlı kavga: 1 yaralı

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