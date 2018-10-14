Niğde'de silahlı saldırı: 1 yaralı

NİĞDE (AA) - Niğde'de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.
Merkez Şahinali Mahallesi'nde İsmail Ören'e ait iş yerine gelen 4 kişi, pompalı tüfekle ateş etti.
Saldırıda ağır yaralanan Ören, 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, hafif ticari araçla kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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