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Niğde’de sobadan 1 çocuk hayatını kaybetti: 8 kişi zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 13:17 | Son Güncelleme

Niğde’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 4’ü çocuk 8 kişi zehirlendi.

Niğde’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 4’ü çocuk 8 kişi zehirlendi. Zehirlenenler arasında durumu ağır olan 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Merkez Kiledere Kasabası’nda Gülşen Tereci (31), Büşra Tereci (5), Gül Mecburiye Tereci (13), Buğlem Tereci (1), Edikli Kasabası’ndan Muhammed Sarıtaş (13) ve Ayşegül Sarıtaş (15), Ayşe Sarıtaş (68), Değirmenli Kasabasında Yalçın Arısoy (32), Nazife Arısoy (20), sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlenenler ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan 13 yaşındaki Muhammed Sarıtaş hayatını kaybederken, Ayşegül Sarıtaş (15) ve Ayşe Sarıtaş’ın (68) tedavileri devam ediyor.

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