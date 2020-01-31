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  4. Niğde'de sobadan zehirlenen 20 kişi tedaviye alındı

Niğde'de sobadan zehirlenen 20 kişi tedaviye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 15:42 | Son Güncelleme

NİĞDE'de etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 13'ü çocuk 20 kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 13'ü çocuk 20 kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Gümüşler Kasabası ile Yeşilgölcük, Aktaş ve Ağcaşar beldelerinde 13'ü çocuk 20 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Evlerinde rahatsızlananlardan bazıları kendi araçlarıyla bazıları ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sobadan etkilenen 20 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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