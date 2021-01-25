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  4. Niğde’de sobadan zehirlenen anne öldü, 3 çocuğu ise hastanede

Niğde’de sobadan zehirlenen anne öldü, 3 çocuğu ise hastanede

25.01.2021 21:04 | Son Güncelleme:
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Niğde’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 35 yaşındaki anne hayatını kaybederken, 3 çocuğu ise hastanede tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Hacıabdullah kasabası Boğaziçi Mahallesi’nde Nagihan T.’den (35) uzun süre haber alamayan komşuları eve geldi.

Niğde’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 35 yaşındaki anne hayatını kaybederken, 3 çocuğu ise hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Hacıabdullah kasabası Boğaziçi Mahallesi’nde Nagihan T.’den (35) uzun süre haber alamayan komşuları eve geldi. Komşuları, Nagihan T. ve çocukları Selahattin (9), Nuh (13) ve Sinem’i (14) yerde baygın halde bulunca durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Nagihan T.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken, 3 çocuk ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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