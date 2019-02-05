HABER

Niğde'de süt tankeri ile işçi servisi çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 18:36 | Son Güncelleme

NİĞDE’de süt tankeri ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 işçi yaralandı.

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de süt tankeri ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 işçi yaralandı. Kaza, Niğde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2. Cadde’de bulunan kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 51 AJ 765 plakalı süt toplama tankeri ile tekstil işçilerini taşıyan 51 KB 450 plakalı midibüs çarpıştı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Murat Demirci (45), Bünyamin Kırmızı (40), Tenzile Timoçin (45), Yalçın Özsoy (30), Birsel Çelik (53), Ömer Yılmaz (38) ve Ali Çevik (47) ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Gölpazarı’ndaki baca yangını korkuttuGölpazarı’ndaki baca yangını korkuttu
Kastamonu'da helikopter destekli trafik denetimiKastamonu'da helikopter destekli trafik denetimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Sivil polis pastanede görüp yakaladı, ortalık bir anda karıştı!

Sivil polis pastanede görüp yakaladı, ortalık bir anda karıştı!

Dev Havayolu şirketi iflas etti

Dev Havayolu şirketi iflas etti

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.